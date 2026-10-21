தனுஷின் ‘D56’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்போது? இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து விளக்கம்!

‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் தற்காலிகமாக ‘D56’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் மதுரையில் எளிமையான பூஜையுடன் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கிய நிலையில், தற்போது படப்பிடிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், ‘D56’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தீபாவளிக்கு வெளியாகுமா என ரசிகர் ஒருவர் சமூக வலைதளத்தில் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்குப் பதிலளித்த இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, தீபாவளிக்கு இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகாது எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படம் வெளியான பிறகே ‘D56’ படத்தின் விளம்பரப் பணிகள் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அக்டோபர் 16-ம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் 20-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே ‘D56’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் விளம்பர அறிவிப்புகள் தாமதமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘D56’ படத்தில் தனுஷுடன் பிரியங்கா முகுந்தன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வடிவேலு, விஜய் பி.குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ‘பத்தா’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த குழந்தை நட்சத்திரம் சாய் சாய் பிரித்வராஜும் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளார்.
இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். சித்ரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பில் நாக வம்சியும், பிரியாமர்க் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் எஸ். ஹரிதா லிங்கசாமி மற்றும் சாய் சௌஜன்யாவும் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.
பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘D56’ திரைப்படம் 2027-ம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகளுக்காக தனுஷ் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.