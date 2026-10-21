திருமண முடிவுகளை அண்ணன்தான் எடுக்கிறாரா? வதந்திக்கு மமிதா பைஜு பதில்!

தென்னிந்தியத் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான மமிதா பைஜு, தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து இணையத்தில் பரவிய வதந்திக்கு அளித்துள்ள சுவாரஸ்யமான எதிர்வினை தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது.
மமிதா பைஜுவின் புகழ் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த பல்வேறு தகவல்களும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன. அந்த வகையில், நடிகையின் சகோதரர் மிதுன் பைஜுதான் அவரது வாழ்க்கையின் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதாகவும், காதல் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான முடிவுகளைக்கூட அவரே தீர்மானிப்பதாகவும் ஒரு பதிவு இணையத்தில் வெளியாகி விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்தப் பதிவைப் பார்த்த மமிதா பைஜு, அதனை மறைமுகமாகக் கடந்து செல்லாமல் நேரடியாகக் கமெண்ட் செய்துள்ளார். அதில், தனது ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், ‘Whaaat?!’ என்ற வாசகத்தைக் கொண்ட மினியன் ஸ்டிக்கரைப் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது இந்த எதிர்வினை தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, மமிதா பைஜுவின் திரைப்பயணமும் தொடர்ந்து வளர்ச்சிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவரது நடிப்பில் வெளியாகும் படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, நிவின் பாலியுடன் அவர் நடித்த ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது விஷ்ணு விஷாலுடன் ‘இரண்டு வானம்’, ‘பிரேமலு’ புகழ் சங்கீத் பிரதாப்புடன் ‘ஹலோ டியர்’ உள்ளிட்ட படங்களில் மமிதா பைஜு நடித்து வருகிறார். மேலும், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் தயாரிக்கும் பெயரிடப்படாத புதிய படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
திரைப்படங்கள் மூலம் தொடர்ந்து கவனம் ஈர்த்து வரும் மமிதா பைஜு, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த வதந்திக்கு அளித்த இந்தச் சுவாரஸ்யமான பதிலால் மீண்டும் இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளார்.