7th July 2026
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மறுபடியும் நடிக்க வாங்க! – அஜித்துக்கு மன்சூர் அலி கான் வேண்டுகோள்

by Suresh072
Come Back to Acting - Mansoor Ali Khan's Appeal to Ajith

நடிகர் மன்சூர் அலி கான், நடிகர் அஜித் குமார் மீண்டும் முழு கவனத்துடன் சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உருக்கமான திறந்த கடிதம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களாக விளங்கிய விஜய் மற்றும் அஜித் இடையேயான போட்டி ரசிகர்களிடையே நீண்ட காலமாக பேசப்பட்டு வந்தது. தற்போது விஜய் அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபட்டு முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள நிலையில், தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில், அஜித் குமார் தனது நீண்டநாள் ஆர்வமான கார் பந்தயத்தில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார். துபாய் உள்ளிட்ட சர்வதேச போட்டிகளில் தனது அணியுடன் பங்கேற்று வரும் அவர், தற்போது திரைப்படங்களிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துள்ளார். இருப்பினும், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அவரது அடுத்த படம் உருவாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில், திரைப்படத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பையும் சுட்டிக்காட்டி, மன்சூர் அலி கான் தனது கடிதத்தில், “உங்களை அடையாளம் காட்டியது சினிமா; கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை உங்களுக்கு உருவாக்கியது சினிமா. கார் ரேஸிங் மீது உங்களுக்கு இருக்கும் ஆர்வம் புரிகிறது. ஆனால், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையோடு இணைந்திருக்கும் திரைத்துறையை கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் நடிக்க வாருங்கள். ரசிகர்களையும் மகிழ்விக்கவும், தயாரிப்பாளர்களுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கவும் நீங்கள் திரும்ப வேண்டும்,” என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

அவரது இந்த திறந்த கடிதம் சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவலாக கவனம் பெற்று வருகிறது.