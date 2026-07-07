7th July 2026
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புஷ்பா 2 கூட்டநெரிசல் வழக்கு: நீதிமன்றத்தில் வீடியோ மூலம் ஆஜரான அல்லு அர்ஜுன்

by Suresh072
Allu Arjun Appears via Video in Pushpa 2 Case

அல்லு அர்ஜுன் தற்போது தனது புதிய படத்தின் படப்பிடிப்புக்காக மும்பையில் இருப்பதால், ‘புஷ்பா 2’ கூட்டநெரிசல் வழக்கு தொடர்பான விசாரணையில் நம்பள்ளி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் காணொளிக் காட்சி (வீடியோ கான்பரன்ஸ்) மூலம் ஆஜரானார்.

வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவர் நேரில் ஆஜராகாததால், அவர்கள் விலக்கு மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நீதிமன்றம் வழக்கின் அடுத்த விசாரணையை ஜூலை 29-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

இந்த வழக்கு, 2024 டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி ஐதராபாத்தில் உள்ள சந்தியா திரையரங்கில் ‘புஷ்பா 2: தி ரூல்’ முதல் காட்சி நடைபெற்றபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலைத் தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்டது. அல்லு அர்ஜுனை நேரில் காண ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்ட நிலையில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் ரேவதி (39) உயிரிழந்தார். அவரது மகன் ஸ்ரீ தேஜா படுகாயமடைந்தார்.

நடிகர் தனது காரின் சன்ரூஃப் வழியாக ரசிகர்களை வாழ்த்தியதன் பின்னர் கூட்டம் கட்டுப்பாட்டை மீறியதாக விசாரணை அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் திரையரங்கு நிர்வாகம், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், தனியார் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பில் பல்வேறு குறைபாடுகள் இருந்ததாக குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில், கொலைக்கு நிகரானதல்லாத கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் அல்லு அர்ஜுன், அவரது குழுவினர் மற்றும் திரையரங்கு நிர்வாகத்தினர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கில் மொத்தம் 23 பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, 2025 டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

சிக்கட்பள்ளி போலீசார், சந்தியா திரையரங்கின் உரிமையாளர், கூட்டாளிகள், மேலாளர், கீழ்மாடி பொறுப்பாளர் மற்றும் வாயிற்காப்பாளர் உள்ளிட்டோரை முதல் 10 குற்றவாளிகளாகவும், அல்லு அர்ஜுனை 11-ஆவது குற்றவாளியாகவும் பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

இதற்கு முன்பும் பல குற்றவாளிகள் ஆஜராகாததால் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், உயிரிழந்த ரேவதியின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்குவதாக அல்லு அர்ஜுன் அறிவித்திருந்தார். மேலும், அவரது தந்தையும் தயாரிப்பாளருமான அல்லு அரவிந்த், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு ₹2 கோடி நிதியுதவி வழங்குவதாக உறுதியளித்திருந்தார்.