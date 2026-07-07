7th July 2026
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காரில் இருந்து இறங்கிய ரஜினி… விசில் அடித்து ரசித்த அஷ்வத் மாரிமுத்து

by Suresh079
Rajinikanth's Grand Entry from the Car... Ashwath Marimuthu Celebrates as a Fan

ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்த ஒரு தருணத்தை இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து பகிர்ந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

கமல் ஹாசன்-இன் தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இந்தப் படம், ‘ஓ மை கடவுளே’, ‘டிராகன்’ படங்களின் இயக்குநரான அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவாகி வருகிறது.

படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மூலம், ரஜினிகாந்த் மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், படத்தின் தொடக்கக் காட்சி குறித்து பேசிய அஷ்வத் மாரிமுத்து, “ரஜினிகாந்த் காரில் இருந்து இறங்கி, தனது தனித்துவமான ஸ்டைலில் நடந்து மருத்துவமனைக்குள் நுழையும் காட்சிதான் படத்தின் முதல் மாஸ் மோமென்ட். அந்த காட்சியை மானிட்டரில் பார்த்தபோது, நான் இயக்குநர் என்பதையே மறந்து, ஒரு தீவிர ரஜினி ரசிகனாக விசில் அடித்து கொண்டாடினேன்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசையை அனிருத் ரவிச்சந்தர் அமைத்துள்ள நிலையில், ‘தர்மமே வெல்லும்’ என்ற டேக்லைனுடன் குடும்ப சென்டிமென்ட், ஆக்ஷன் மற்றும் த்ரில்லர் அம்சங்கள் கலந்த கமர்ஷியல் படமாக ‘தர்மன்’ உருவாகி வருகிறது.