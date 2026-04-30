30th April 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ரஜினிக்கு மகனாக பசில் ஜோசப்?

by Suresh066
Basil Joseph as Rajinikanth’s Son?

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ஜெயிலர் 2 படத்தை முடித்த கையுடன், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அடுத்ததாக இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்தப் படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார் என்பதும் ஏற்கனவே கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, ரஜினிகாந்தின் மகனாக மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான பசில் ஜோசப் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பசில் ஜோசப், “நான் ஒரு பெரிய படத்தில் ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறேன். அதன் விவரங்களை இப்போது தெரிவிக்க முடியாது” என்று கூறியதும் இந்த தகவலுக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளது.

மேலும், தமிழ் சினிமாவில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி படத்தில் பசில் ஜோசப் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.