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Tamilstar
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விஜய் சேதுபதியின் பிக் பாஸ் பேச்சு முதல்வர் விஜயை மையப்படுத்தி சர்ச்சையானது ஏன்?

by Suresh071
Why Did Vijay Sethupathi’s Bigg Boss Remark Sparks Controversy Over CM Vijay

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசிய கருத்துகள், தமிழக முதல்வர் விஜயை மையப்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிக் பாஸ் வீட்டின் முதல் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஷாதிகாவிடம் தலைமைப் பொறுப்புகள் குறித்து விஜய் சேதுபதி உரையாடினார். அப்போது, “நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை கொடுக்கக் கூடாது. பிரச்சனை வரும்போது அதை எதிர்கொள்ளாமல் எதிர்தரப்பினர் மீது பழியைப் போட்டுவிட்டு விலகுவது சிறந்த தலைவருக்கு அழகல்ல” என அவர் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உரையாடல் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, விஜய் சேதுபதியின் கருத்துகள் தமிழக முதல்வர் விஜயை மறைமுகமாக விமர்சிக்கும் வகையில் இருப்பதாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சில ஆதரவாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கத் தொடங்கினர்.

எனினும், விஜய் சேதுபதி தனது பேச்சில் முதல்வர் விஜயின் பெயரையோ, தமிழக வெற்றி கழகத்தையோ அல்லது வேறு எந்த அரசியல் கட்சி மற்றும் இயக்கத்தையோ நேரடியாக குறிப்பிடவில்லை.

அதேநேரத்தில், ‘மாஸ்டர்’ திரைப்படத்தில் விஜயுடன் இணைந்து நடித்த விஜய் சேதுபதி, பல்வேறு பொது நிகழ்ச்சிகளில் அவரை “அண்ணா” என்று அன்புடன் அழைத்துள்ள நிலையில், தற்போது அவர் பேசிய கருத்துகள் விஜயை விமர்சிப்பதாக இருக்கலாம் என்ற விவாதம் இணையத்தில் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக சிலர் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்களையும் முன்வைத்து வருகின்றனர்.

சர்ச்சை அதிகரித்த நிலையில், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பும் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் உரையாடல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பொழுதுபோக்கு சார்ந்தவை என்றும், நிகழ்ச்சிக்கு வெளியே உள்ள நபர்கள், அரசியல் இயக்கங்கள் அல்லது அமைப்புகளை மையப்படுத்தி அந்தக் கருத்துகள் பேசப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் விஷயங்களை புற உலக நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்ப்பது தவறானது என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, தான் பேசிய கருத்துகள் குறிப்பிட்ட அரசியல் தலைவர் அல்லது அவரது அரசியல் பயணத்தை மையப்படுத்தியவைதான் என விஜய் சேதுபதி இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தையும் வெளியிடவில்லை. அதேபோல், சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் இந்த விவாதம் குறித்தும் அவர் நேரடியாக மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை.

இதனால், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தலைமைத்துவம் குறித்து பேசப்பட்டதாக கூறப்படும் விஜய் சேதுபதியின் கருத்துகள், தமிழக அரசியல் சூழலுடன் இணைத்துப் பார்க்கப்பட்டு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.