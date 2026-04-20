Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

விஜய்யின் ‘பஞ்ச்’ வசனம்… சத்யராஜ் சர்ச்சைக்கு சிபிராஜின் பதிலடி!

by Suresh070
Vijay’s ‘punch’ dialogue… Sibiraj’s counter to Sathyaraj controversy!

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் சூடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், அரசியல் பிரசாரங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த நிலையில், Vijay தனது அரசியல் பயணத்தை முன்னெடுத்து வரும் சூழலில், அவரை குறித்து Sathyaraj சமீபத்தில் விமர்சனக் கருத்துகளை வெளியிட்டார். குறிப்பாக ‘தலைவா’ பட கால கட்டத்தை எடுத்துக்காட்டி விஜயை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சர்ச்சை நடுவில், சத்யராஜின் மகனும் நடிகருமான Sibiraj தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

அவர் பகிர்ந்த பதிவில், “உசுப்பேத்துறவன்கிட்ட உம்முனும், கடுப்பேத்துறவன் கிட்ட கம்முனும் இருந்தா வாழ்க்கை ஜம்முனு இருக்கும்” என்ற Vijay நடித்த படத்தின் பிரபல ‘பஞ்ச்’ வசனத்தை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.

விஜயின் தீவிர ரசிகராக அறியப்படும் சிபிராஜின் இந்த பதிவு, சத்யராஜின் விமர்சனத்திற்கு மறைமுக பதிலடியாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த விவகம் சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.