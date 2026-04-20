“நான் சூனியக்காரியா..?” – முன்னாள் காதலரை நினைத்து வேதனை பகிர்ந்த கங்கனா ரணாவத்

பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக திகழும் Kangana Ranaut, தற்போது அரசியலிலும் காலடி பதித்து எம்.பி.யாக பணியாற்றி வருகிறார். தமிழில் கடைசியாக *சந்திரமுகி 2* படத்தில் நடித்திருந்த அவர், சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தனது கடந்தகால அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
அப்போது பேசிய கங்கனா, “எனது 26-வது வயதில் நான் காதலில் இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் என் முன்னாள் காதலர் என்னைப் பற்றி தவறான குற்றச்சாட்டுகளை பரப்பினார். நான் ரத்தம் குடிப்பேன் என்றும், பிளாக் மேஜிக் செய்வேன் என்றும் கூறி, ‘சூனியக்காரி’ என்று என்னை காயப்படுத்தினார்,” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும், “அந்த கடினமான காலத்தில் நான் சினிமாவிலேயே முழு கவனம் செலுத்தினேன். அதன் விளைவாக *குயின்* படம் எனக்கு பெரிய வெற்றியை அளித்தது. அது என் வாழ்க்கையின் சவாலான கட்டமாக இருந்தது. தற்போது அந்த பிரச்சினைகள் எதுவும் இல்லை,” என்றும் கூறினார்.
இதற்கிடையில், கங்கனா ரணாவத் தற்போது Chirag Paswan உடன் நெருக்கமாக இருப்பதாக கிசுகிசுக்கள் பரவி வருகின்றன.