தினமும் 15 முறை ‘I Love You’ சொல்வாள்.. ராஷ்மிகா குறித்து நெகிழ்ந்த விஜய் தேவரகொண்டா!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனாவுடனான தனது காதல் வாழ்க்கை மற்றும் அவர்களுக்குள் இருக்கும் அன்பு குறித்து சமீபத்திய நேர்காணலில் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
அப்போது பேசிய அவர், உறவுகளை கையாள்வதில் தன்னைவிட ராஷ்மிகா மிகவும் முதிர்ச்சியானவர் என்று தெரிவித்துள்ளார். “ராஷ்மிகா தினமும் குறைந்தது 10 முதல் 15 முறையாவது என்னிடம் ‘I Love You’ என்று சொல்வார். மனதில் இருக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகவும் உறுதியாக இருப்பார். என்னையும் அன்பை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்த வைத்தது ராஷ்மிகாதான்” என விஜய் தேவரகொண்டா கூறியுள்ளார்.
மேலும், வாழ்க்கைத் துணையிடம் அன்பை வெளிப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அவர் பேசியுள்ளார். அன்றாட வாழ்க்கையின் பரபரப்பில் சிறிய அன்பான தருணங்களை நாம் எளிதில் மறந்துவிடலாம் என்றும், ஆனால் அந்தச் சிறிய அக்கறைகள்தான் உறவை வலுப்படுத்தும் என்பதை ராஷ்மிகா தொடர்ந்து நினைவூட்டுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
“நம்மை நேசிப்பவர்களுக்காக நாம் செய்யும் சின்னச் சின்ன அன்பான விஷயங்கள்தான் உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும். அந்தச் சிறிய கவனிப்புகளே வாழ்க்கைப் பயணத்தை அழகாக்குகின்றன” என விஜய் தேவரகொண்டா நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
திரையில் இணைந்து நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தனா ஜோடி, நிஜ வாழ்க்கையிலும் தங்களது அன்பை வெளிப்படையாக பகிர்ந்து கொள்வது ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து பேசுபொருளாகி வருகிறது. விஜய் தேவரகொண்டாவின் இந்தப் பேச்சும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.