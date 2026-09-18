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சைமா விருதுகளில் 6 விருதுகளை வென்ற ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’!

by Suresh082
Tourist Family Bags 6 Awards at SIIMA 2026!

தென்னிந்திய திரையுலகில் சிறந்து விளங்கும் படைப்புகள் மற்றும் கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் சைமா விருதுகள் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு மொழித் திரைப்படங்களைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி வருகிறது.

சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்கத்தில் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’. தமிழகத்தில் அடைக்கலம் தேடும் ஈழத் தமிழ் அகதிகளின் வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம், நகைச்சுவை, குடும்ப உணர்வு மற்றும் மனிதநேயம் ஆகியவற்றை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. திரையரங்குகளில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம், அதன் வித்தியாசமான கதைக்களத்திற்காகவும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான சைமா விருது விழாவில் ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படம் மொத்தம் 6 விருதுகளை வென்று கவனம் பெற்றுள்ளது.

விமர்சகர்கள் பிரிவில் **சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த அறிமுக இயக்குநர், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை, சிறந்த பின்னணிப் பாடகர் (ஆண்) மற்றும் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்** என 6 பிரிவுகளில் இப்படத்திற்கு விருதுகள் கிடைத்துள்ளன.

இதில் சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் ஆகியோர் தங்களது நடிப்பிற்காக விமர்சகர்கள் பிரிவில் விருதுகளைப் பெற்றுள்ளனர். மேலும், படத்தில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த யோகிபாபுவுக்கு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விருதும், விஜய் யேசுதாஸ் பாடிய பாடலுக்காக சிறந்த பின்னணிப் பாடகர் (ஆண்) விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். அரவிந்த் விஸ்வநாதன் ஒளிப்பதிவையும், பரத் விக்ரமன் படத்தொகுப்பையும் கவனித்துள்ளனர். மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் எம்.ஆர்.பி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் சார்பில் நாசரேத் பசிலியான், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் மற்றும் யுவராஜ் கணேசன் ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

திரையரங்க வெற்றியைத் தொடர்ந்து சைமா விருது விழாவிலும் 6 விருதுகளை வென்றுள்ள ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’, தனது வெற்றிப் பயணத்தில் மேலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.