தி டார்க் ஹெவன் திரை விமர்சனம்

7 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை… அதுவும் ஜூன் மாதத்தில் மட்டும்! மேக்கரை என்ற மலைக்கிராமத்தில் சில ஆண்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழக்கின்றனர். இந்த தொடர் மரணங்களுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்த இளம் பெண்ணின் சாபமே காரணம் என ஊர் மக்கள் நம்புகின்றனர்.
இதற்கிடையே, கிராமத்தைச் சுற்றி சைக்கோ கொலையாளி ஒருவர் சுற்றித் திரிவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின்றன. மர்மமான மரணங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பது சாபமா? அல்லது சைக்கோ கொலையாளியா? இந்த இரண்டுக்கும் இடையேயான தொடர்பு என்ன என்பதே படத்தின் மையக்கதை.
மலைகள் சூழ்ந்த அந்த கிராமத்தில் மர்ம மரணங்கள் தொடர்ந்து நிகழ, அவற்றை விசாரிக்கும் பொறுப்பு இன்ஸ்பெக்டராக வரும் சித்துவிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மரணத்திற்குப் பின்னாலும் மறைந்திருக்கும் ரகசியங்களைத் தேடும் அவருக்கு பல்வேறு தடைகளும் சவால்களும் எதிர்கொள்கின்றன. அவற்றை அவர் எப்படி சமாளிக்கிறார் என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
நடிப்பு எப்படி?
இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள சித்து, இறுக்கமான முகபாவனைகளுடனும் கம்பீரமான உடல்மொழியுடனும் கதைக்களத்திற்கு ஏற்ற வகையில் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக விசாரணைக் காட்சிகளில் அவரது அமைதியான அணுகுமுறை, படத்தின் மர்மத்தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
கணவனை இழந்து ஊரைவிட்டு தனிமையில் வாழும் பெண்ணாக வரும் ரித்விகாவின் கதாபாத்திரம், படத்தின் முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைகிறது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸில் அவர் கொடுக்கும் எதிர்பாராத திருப்பம் பார்வையாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது.
சித்துவின் மனைவியாக தர்ஷிகா, ஊர் நாட்டாமையாக வேல ராமமூர்த்தி, நிழல்கள் ரவி, ஜெயக்குமார், விஜய் சத்யா, மேத்யூ வர்கீஸ், அருள்சங்கர் உள்ளிட்டோர் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நடிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
தொழில்நுட்பம் எப்படி?
காடு, மலை, மேடு என இயற்கை சூழ்ந்த பகுதிகளை இருள் மற்றும் வெளிச்சத்தின் மூலம் கதையுடன் இணைத்து பயணிக்கச் செய்திருக்கிறது மணிகண்டன் பி.கே-வின் ஒளிப்பதிவு. குறிப்பாக மழையும் இரவும் நிறைந்த காட்சிகள் படத்தின் திகில் உணர்வை அதிகரிக்கின்றன.
சக்தி பாலாஜியின் பின்னணி இசையும் பல காட்சிகளில் பரபரப்பையும் பதற்றத்தையும் கூட்டுகிறது. அதேநேரத்தில், மர்மத்தையும் சஸ்பென்ஸையும் தக்கவைக்க முயன்றுள்ள படத்தில் சில காட்சிகள் நீளமாக நகர்வது திரைக்கதையின் வேகத்திற்கு சிறிய தடையாக அமைகிறது.
இருப்பினும், கொலையாளி யார் என்பதை எளிதில் யூகிக்க முடியாத வகையில் கடைசி வரை மர்மத்தை காப்பாற்றியிருப்பது இயக்குநர் பாலாஜியின் திரைக்கதைக்கு பலம் சேர்க்கிறது.
மொத்தத்தில், “சாபமா… சைக்கோ கொலையாளியா?” என்ற கேள்வியுடன் பார்வையாளர்களை இறுதிவரை பயணிக்க வைக்கும் ஒரு மர்மம் மற்றும் திகில் கலந்த படமாக உருவாகியுள்ளது ‘தி டார்க் ஹெவன்’.