இன்று வெளியாகாத ‘ரன்’ – ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்

by Suresh061
‘Run’ did not release today – fans disappointed

தமிழ் சினிமாவில் பழைய ஹிட் படங்களை டிஜிட்டலாக புதுப்பித்து மீண்டும் வெளியிடும் நடைமுறை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வரிசையில், R. Madhavan நடித்த Run திரைப்படம் 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரீ-ரிலீஸாக வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தமிழ்நாடு, கேரளம் மற்றும் கர்நாடகாவில் ஏப்ரல் 24 முதல் இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என இயக்குநர் N. Lingusamy தெரிவித்திருந்தார். இதனால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.

ஆனால், எதிர்பாராத முறையில் ‘ரன்’ திரைப்படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இயக்குநர் லிங்குசாமி தனது சமூக வலைதளத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில், Sivakasi திரைப்படமும் அதே நாளில் வெளியாக இருப்பதால், ‘ரன்’ படத்தை வேறு தேதிக்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளதாக கூறியுள்ளார். புதிய வெளியீட்டு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் இன்று படம் வெளியாகாததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த படம், மாதவன் மற்றும் Meera Jasmine இணைந்து நடித்த காதல்-ஆக்ஷன் கலந்த வெற்றி படமாகும். மேலும், Vidyasagar இசையில் அமைந்த பாடல்களும் அப்போது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.