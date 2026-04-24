32.3 C
Chennai
25th April 2026
Trending now

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

சாம் சி.எஸ். இசையில் “மகா அவதார் பரசுராம்” – புதிய சினிமா அனுபவம்!

by Suresh054
Mahaa Avatar Parasuram with music by Sam C.S – a new cinematic experience!

இந்திய சினிமாவில் தனித்துவமான பின்னணி இசை மற்றும் சவுண்ட் டிசைன் மூலம் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள இசையமைப்பாளர் Sam C. S., தற்போது “மகா அவதார் பரசுராம்” திரைப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். “மகாவதார் நரசிம்மா” படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு அதன் யூனிவர்ஸை விரிவுபடுத்தும் வகையில் உருவாகும் இந்த புதிய படத்திற்கு அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இந்த படத்தின் முக்கிய அம்சம், சாம் சி.எஸ். பயன்படுத்தியுள்ள “music-first” அணுகுமுறை தான். பொதுவாக படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு இசை அமைப்பது வழக்கமாக இருந்தாலும், இங்கு அதற்கு மாறாக முதலில் முழு இசையும் உருவாக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் காட்சிகள் மற்றும் அனிமேஷன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இதனால், இந்த திரைப்படத்தில் இசை ஒரு பின்னணி அம்சமாக அல்லாமல், கதையின் உணர்வையும் ஓட்டத்தையும் வழிநடத்தும் மைய சக்தியாக மாறியுள்ளது.

இப்படத்தில் சாம் சி.எஸ். ஒரு சாதாரண இசையமைப்பாளராக இல்லாமல், கதையின் உணர்வுகளை முன்கூட்டியே வடிவமைக்கும் முக்கிய படைப்பாளராக செயல்படுகிறார். இசை மற்றும் காட்சிகள் இணையும் இந்த முயற்சி, இந்திய சினிமாவில் புதுமையான அனுபவமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பின்னணி இசையில் தனித்துவம் காட்டி வந்த சாம் சி.எஸ்., தற்போது பாடல்களிலும் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். அவரது சமீபத்திய பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. மெலடி மற்றும் உணர்ச்சிகளை நுட்பமாக வெளிப்படுத்தும் அவரது இசை, தமிழ் மட்டுமின்றி பல மொழி ரசிகர்களிடமும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

மேலும், அவர் பல மொழிகளில் உருவாகும் திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் சீரிஸ்களில் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறார். குறிப்பாக Pushkar–Gayathri இயக்கும் அடுத்த படம், Ravi Mohan நடிக்கும் “கராத்தே பாபு”, Karthiயின் “சர்தார் 2” உள்ளிட்ட படங்களில் அவர் இசையமைத்து வருகிறார். மேலும் இயக்குநர் H. Vinoth மற்றும் நடிகர் Dhanush உடனும் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளார்.

மொத்தத்தில், “மகா அவதார் பரசுராம்” திரைப்படம், இசையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் ஒரு புதிய சினிமா முயற்சியாக ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.