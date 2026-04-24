32.3 C
Chennai
25th April 2026
அஜித்–ஷாலினியின் 26வது திருமண நாளில் ‘அமர்க்களம்’ ரீ-ரிலீஸ்!

by Suresh066
Amarkalam’ re-released on the occasion of Ajith Kumar and Shalini’s 26th wedding anniversary

தமிழ் சினிமாவில் கிளாசிக் படங்களை டிஜிட்டலாக புதுப்பித்து மீண்டும் திரையிடும் நடைமுறை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வரிசையில், Ajith Kumar மற்றும் Shalini இணைந்து நடித்த Amarkalam திரைப்படம் தற்போது மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

1999ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த படம், வெளியாகி 27 ஆண்டுகள் கழித்து இன்று (ஏப்ரல் 24) தமிழ்நாட்டில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இயக்குநர் Saran இந்த படத்தை மீண்டும் வெளியிட இருப்பதாக அறிவித்திருந்தாலும், தேதி அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது. பின்னர் அஜித்–ஷாலினி திருமண நாளை முன்னிட்டு அதிகாரப்பூர்வ போஸ்டர் வெளியிட்டு ரீ-ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த படம் அஜித்தின் திரைப்பயணத்தில் 25வது படமாகும். மேலும், அஜித் மற்றும் ஷாலினி இணைந்து நடித்த ஒரே திரைப்படம் என்பதும் ரசிகர்களுக்கு சிறப்பு அம்சமாகும்.

Bharadwaj இசையில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்கள் இன்றளவும் ரசிகர்களின் பிளேலிஸ்ட்களில் இடம்பிடித்துள்ளன.

மொத்தத்தில், ‘அமர்க்களம்’ ரீ-ரிலீஸ், அஜித் ரசிகர்களுக்கு நினைவுகளை புதுப்பிக்கும் ஒரு சிறப்பான திரையரங்கு அனுபவமாக மாறியுள்ளது.