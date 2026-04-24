25th April 2026
பின்னணி பாடகி Dhee இசை ஆல்பம் – ஏப்ரல் 24ல் கொழும்புவில் வெளியீடு

by Suresh070
Playback singer Dhee’s music album to be launched in Colombo on April 24

இலங்கையைச் சேர்ந்தும் தமிழர் பண்பாட்டு வேர்களை தன்னகத்தே கொண்டும் உலக இசை ரசிகர்களை கவர்ந்த குரலாக திகழ்கிறார் Dhee. தனித்துவமான குரலும், புதுமையான இசை அணுகுமுறையும் மூலம் தனது தலைமுறையின் முக்கிய கலைஞர்களில் ஒருவராக அவர் உருவெடுத்துள்ளார்.

இலங்கையிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரம் வரை சென்ற அவரது கலைப் பயணம், மரபும் உலகளாவிய இசை தாக்கங்களும் இணைந்த ஒரு தனித்துவ அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக Enjoy Enjaami பாடலின் மூலம் உலகளவில் பெரும் புகழைப் பெற்றார். அந்தப் பாடல் கோடிக்கணக்கான பார்வைகளை பெற்று, வேர்கள் மற்றும் அடையாளத்தை கொண்டாடும் உணர்வால் ரசிகர்களின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதற்குப் பிறகும் I Wear My Roots Like A Medal, Can’t You Stay A Little Longer போன்ற சுயாதீன பாடல்களின் மூலம் தனது கலை ஆழத்தையும் இசை பரப்பையும் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறார். உணர்ச்சி, அடையாளம் மற்றும் பரிசோதனையான இசை வடிவங்களை இணைக்கும் திறனால் அவர் தனித்துவம் பெற்று நிற்கிறார்.

இந்தியாவைத் தாண்டியும் உலகளவில் ரசிகர்கள் மத்தியில் கொண்டாடப்படும் Dhee, எல்லைகளை கடக்கும் புதிய தலைமுறை கலைஞர்களின் பிரதிநிதியாக திகழ்கிறார்.

இந்நிலையில், அவரது புதிய இசை ஆல்பம் நாளை (ஏப்ரல் 24) Colombo நகரில் வெளியிடப்பட உள்ளது. இந்த வெளியீடு, அவரது இசைப் பயணத்தில் மேலும் ஒரு முக்கியமான கட்டமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.