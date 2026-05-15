அர்ஜுன் – அபிராமி நடித்துள்ள ‘ப்ளாஸ்ட்’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் கல்பாத்தி எஸ். அகோரம், கல்பாத்தி எஸ். கணேஷ், கல்பாத்தி எஸ். சுரேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் ‘ப்ளாஸ்ட்’ (Blast). இதில் ‘ஆக்ஷன் கிங்’ அர்ஜுன், அபிராமி மற்றும் பிரீத்தி முகுந்தன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
குடும்பத்துடன் இணைந்து ரசிக்கும் வகையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை புதுமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே. ராஜ் இயக்கியுள்ளார். இவர் இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் முன்னாள் உதவி இயக்குநர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படத்திற்கு அருண் ராதாகிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், பிரதீப் இ. ராகவ் படத்தொகுப்பை கவனித்துள்ளார். மேலும், ‘கே.ஜி.எஃப்’ படங்கள் மூலம் பிரபலமான இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர், இந்தப் படத்தின் மூலம் தமிழில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார்.
ஜான் கொக்கென், விவேக் பிரசன்னா, அர்ஜுன் சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு தணிக்கைக்குழு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், ‘ப்ளாஸ்ட்’ திரைப்படம் வருகிற 28ஆம் தேதி முதல் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
