28.1 C
Chennai
16th May 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

பிரபுதேவா – வடிவேலு கூட்டணியின் ‘பேங் பேங்’ படப்பிடிப்பு நிறைவு!

by Suresh059
Prabhu Deva, Vadivelu-starrer 'Bang Bang' shooting wrapped up!

நடிகர் பிரபுதேவா மற்றும் வடிவேலு இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘பேங் பேங்’ (Bang Bang) ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த படத்தை இயக்குநர் சாம் ரோட்ரிகஸ் இயக்கியுள்ள நிலையில், யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

முன்னதாக இப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் அறிவிப்பு புரோமோவை இயக்குநரும் நடிகருமான எஸ்.ஜே. சூர்யா வெளியிட்டிருந்தார். 90களில் ‘காதலன்’, ‘மனதை திருடிவிட்டாய்’, ‘ராசைய்யா’, ‘மிஸ்டர் ரோமியோ’, ‘லவ் பேர்ட்ஸ்’, ‘எங்கள் அண்ணா’ போன்ற படங்களில் ரசிகர்களை கவர்ந்த பிரபுதேவா – வடிவேலு கூட்டணி, தற்போது மீண்டும் இணைந்திருப்பது ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும், இப்படத்தில் பப்லூ பிருத்விராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கே.ஆர்.ஜி. கண்ணன் ரவி தயாரித்துள்ள நிலையில், தீபக் ரவி இணை தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.

இந்நிலையில், ‘பேங் பேங்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதனால், வரும் நாட்களில் இப்படத்தின் டீசர், பாடல்கள் மற்றும் ரிலீஸ் அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.