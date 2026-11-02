அமெரிக்காவில் பிரியங்கா சோப்ரா – நிக் ஜோனஸ் தம்பதி நடத்திய பிரம்மாண்ட தீபாவளி விருந்து!

தீபாவளிப் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்தியர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வசித்து வரும் பாலிவுட் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா, தனது கணவரும் பிரபல பாடகருமான நிக் ஜோனஸுடன் இணைந்து தங்களது இல்லத்தில் பிரம்மாண்டமான தீபாவளி விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
இந்தியக் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த நட்சத்திர விருந்தில், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த சர்வதேசப் பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர். குறிப்பாக, பிரபல யூடியூபர் லில்லி சிங், மாடல் அழகி வின்னி ஹார்லோ, பாடகி ரியா ராஜ், நடிகை ஆஷ்லே பார்க் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றனர். பாரம்பரிய இசை மற்றும் உற்சாகமான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் இந்த விழா களைகட்டியது.
இந்த விருந்தில் பிரியங்கா சோப்ரா பாரம்பரியமும் நவீனமும் கலந்த ஆடை அலங்காரத்தில் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அடர் பர்கண்டி மற்றும் தங்க நிற வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அழகிய கவுன் அணிந்திருந்த அவர், தலையில் மல்லிகைப் பூ சூடி, அதற்குப் பொருத்தமான பாரம்பரிய நகைகளையும் அணிந்து அசத்தினார்.
அவருக்கு இணையாக நிக் ஜோனஸும் பாரம்பரிய குர்தா – பைஜாமா மற்றும் எத்தினிக் ஜாக்கெட் அணிந்து ஸ்டைலாகக் காட்சியளித்தார்.
இந்தியாவின் முக்கியப் பண்டிகையான தீபாவளியை அமெரிக்காவிலும் தனது நண்பர்கள் மற்றும் சர்வதேசக் கலை உலகப் பிரபலங்களுடன் இணைந்து பிரியங்கா சோப்ரா கொண்டாடியிருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்தப் பிரம்மாண்ட விருந்து தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.