கனடாவின் டொராண்டோ நகரில் வசித்து வரும் நடிகை ரம்பாவின் வீட்டிற்கு, நடிகரும் நடன இயக்குநருமான பிரபுதேவா தனது குடும்பத்தினருடன் சென்றுள்ளார். அங்கு ரம்பா, பிரபுதேவா மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் ஒன்றாக மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிட்டுள்ளனர்.
ரம்பாவின் வீட்டுத் தோட்டத்திலும், அருகிலுள்ள நீர்நிலையின் பின்னணியிலும் பிரபுதேவாவுடன் இணைந்து புகைப்படங்கள் எடுத்துக் கொண்டுள்ளார். மேலும், ரம்பாவின் கணவர் இந்திரகுமார் பத்மநாதன் மற்றும் குழந்தைகளுடன் பிரபுதேவா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் புகைப்படங்களையும் ரம்பா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்தப் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்த ரம்பா, “பிரபு மாஸ்டர் எங்களுடன் இருக்கிறார். அவருடனும் அவரது குடும்பத்தினருடனும் மிகச் சிறந்த நேரத்தைச் செலவிட்டோம். எங்கும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள்” என நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
1997-ம் ஆண்டு வெளியான ‘வி.ஐ.பி.’ மற்றும் 1998-ம் ஆண்டு வெளியான ‘காதலா காதலா’ ஆகிய படங்களில் பிரபுதேவா – ரம்பா இணைந்து நடித்ததுடன், அவர்களது நடனமும் திரை கெமிஸ்ட்ரியும் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளதால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
இந்தப் பதிவுக்கு கருத்து தெரிவித்த நடிகையும் தயாரிப்பாளருமான குஷ்பு சுந்தர், “இசை ஒலிக்கும்போது உங்கள் இருவரையும் ஒன்றாகப் பார்ப்பதை வேறு எதனாலும் மிஞ்ச முடியாது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்பு, 2018-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ‘டா-பாங்’ (Da-Bangg) சுற்றுப்பயணத்தின் போதும் இருவரும் கனடாவில் சந்தித்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
1992-ம் ஆண்டு ‘சர்க்கம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமான ரம்பா, 2010-ம் ஆண்டு தொழிலதிபர் இந்திரகுமார் பத்மநாதனைத் திருமணம் செய்து கொண்டு கனடாவில் குடியேறினார். 2011-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு திரைப்படங்களில் நடிப்பதில் இருந்து விலகியிருந்த அவர், தற்போது ‘Jodi Are U Ready’ சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் நடுவராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
பிரபுதேவா கடைசியாக ‘பேடாஸ் ரவிகுமார்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது அவரது நடிப்பில் ‘கத்தனார்’ (Kathanar), ‘மூன்வாக்’ (Moonwalk), ‘பேங் பேங்’ (Bang Bang), ‘சிங்காநல்லூர் சிக்னல்’ (Singanallur Signal), ‘ஃபிளாஷ்பேக்’ (Flashback), ‘மகாராணி’ (Maharagni), ‘முசாசி’ (Musasi) உள்ளிட்ட படங்கள் தயாரிப்பின் வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ளன.
View this post on Instagram