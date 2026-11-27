தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான ரஜினிகாந்தின் பழைய திரைப்படங்கள் மறுவெளியீடு செய்யப்படும்போதெல்லாம், ரசிகர்கள் புதிய படங்களுக்கு இணையான வரவேற்பை அளித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், 1992-ம் ஆண்டு இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் வெளியான ‘அண்ணாமலை’ திரைப்படம், வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.
ரஜினிகாந்த், குஷ்பு, சரத்பாபு, மனோரமா உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்த இப்படத்திற்கு தேவா இசையமைத்திருந்தார். நட்பு, தொழில் போட்டி, பழிவாங்குதல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அனல் பறக்கும் வசனங்களும், ரஜினியின் ஸ்டைலான நடிப்பும் இன்றளவும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், தற்போதைய தலைமுறை ரசிகர்களும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக ரசிக்கும் வகையில், ‘அண்ணாமலை’ திரைப்படம் 4K தரத்திற்கு மேம்படுத்தப்பட்டு, Dolby Atmos ஒலித் தொழில்நுட்பத்துடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 11 அல்லது 12-ம் தேதி இப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் விளம்பரப் பணிகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஏற்கனவே, 2025-ம் ஆண்டு ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி இப்படம் 4K பதிப்பில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டு ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. மீண்டும் பெரிய திரையில் ‘அண்ணாமலை’யின் பழைய நினைவுகளையும், ரஜினியின் ஸ்டைலையும் கொண்டாட ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.