‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரையரங்கு வெளியீட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் நயன்தாரா!

நயன்தாரா நடிப்பில் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’. சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இப்படம், அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தை கைப்பற்ற முன்னணி ஓடிடி நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பல நிறுவனங்கள் படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையைப் பெற போட்டியிட்டு வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், இது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இருப்பினும், படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருவதால், திரையரங்கு அனுபவத்திற்கே படக்குழு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிகிறது. ரசிகர்களை பெரிய திரையில் இப்படத்தை காண வைப்பதில் படக்குழு தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, நயன்தாராவும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படத்தின் திரையரங்கு வெளியீட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் தனது திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான படமாக அமையும் என அவர் நம்புவதாக கூறப்படுகிறது.
ஃபேண்டஸி, நகைச்சுவை, உணர்வு மற்றும் பிரம்மாண்டமான காட்சியமைப்பு என பல அம்சங்களுடன் உருவாகி வரும் இப்படம், ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்கும் என படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படம் நயன்தாராவின் திரைப்பயணத்தில் மற்றுமொரு முக்கிய படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.