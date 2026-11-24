தமிழ் சினிமாவில் வழக்கமான கதைக்களங்களில் இருந்து விலகி, புதுமையான கற்பனைகளையும் நகைச்சுவையையும் கலந்து திரைப்படங்களை உருவாக்குவதில் தனித்துவம் பெற்றவர் இயக்குநர் சிம்புதேவன். இவரது இயக்கத்தில் வெளியான ‘இம்சை அரசன் 23-ம் புலிகேசி’, ‘அறை எண் 305-ல் கடவுள்’, ‘இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம்’ ஆகிய படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
தொடர்ந்து விஜய் நடிப்பில் ‘புலி’, ‘கசட தபற’, ‘போட்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய சிம்புதேவன், தற்போது விமல் நடிப்பில் ‘நவோரியா’ என்ற புதிய திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனுடன் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கியக் கதாபாத்திரங்களின் அறிமுக போஸ்டர்களும் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, விமல் ‘ஆதி’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும், அன்ஷீத்தல் ‘அபி’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும், ஆரி அர்ஜுனன் ‘கவுதம் ராஜேந்திரன்’ என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், தம்பி ராமையா, வடிவுக்கரசி, பால சரவணன், நிழல்கள் ரவி, பாலாஜி சக்திவேல், மன்சூர் அலிகான், கஸ்தூரி, அப்புக்குட்டி உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
டி. இமான் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். எம். சுகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஸ்ரீஜித் சாரங் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சிம்புதேவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் விமல் மற்றும் ஆரி அர்ஜுனன் இணைந்து நடித்திருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள ‘நவோரியா’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.