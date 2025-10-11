28.3 C
🪔 கொங்குநாடு தீபாவளி திருவிழா 2025 🪔

Kongunadu Diwali Festival 2025 update

அக்டோபர் 25 & 26, 2025 | பல்லடம் – கிளாசிக் சிட்டி

பல்லடம் கிளாசிக் சிட்டியில் நடைபெறவிருக்கும் “கொங்குநாடு தீபாவளி திருவிழா 2025”
இசை, நகைச்சுவை, கலாச்சாரம், உணவு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் மாபெரும் திருவிழாவாக 2 நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது.

🎉 விழாவின் சிறப்பம்சங்கள்

நேரடி இசை நிகழ்ச்சி :
பிரபல நடிகையும் & பாடகியுமான ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா தனது இனிமையான குரலால் ரசிகர்களை மகிழ்விக்கவுள்ளார்.

ஸ்டாண்ட்-அப் நகைச்சுவை :
தமிழ்நாட்டின் பிரபல நகைச்சுவை கலைஞர் மதுரை முத்து தனது சிரிப்பு பட்டாசால் அரங்கை அதிரவைக்க போகிறார்

சர்வதேச காத்தாடி திருவிழா :
கோவையில் முதன்முறையாக நடைபெறும் சர்வதேச காத்தாடி திருவிழா வண்ணமயமான காத்தாடிகள் வானத்தையும் நம் உள்ளத்தையும் பண்டிகை நிறத்தில் மாற்றவுள்ளது

உணவு விழா :
கொங்குநாட்டின் பாரம்பரிய சுவைகள் மற்றும் சிறப்பு திருவிழா உணவுகள்!

ஷாப்பிங் ஸ்டால்கள் :
உள்ளூர் கைவினைப்பொருட்கள், பிராண்டுகள் மற்றும் தனித்துவமான பொருட்கள்!

விழா விளையாட்டுகள் & அலங்காரம் :
பண்டிகை உற்சாகத்தை மேலும் உயர்த்தும் சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் விளையாட்டுகள்!

விழா ஏற்பாட்டாளர் :

ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டில் முன்னணி நிறுவனமான – NV LANDS

📩 மின்னஞ்சல்: [email protected]
📞 தொலைபேசி: +91-89258 86287

🪔 கொங்குநாட்டின் கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் சிறப்பிக்கும் இந்த மாபெரும் திருவிழாவை தவறவிடாதீர்கள்!

அக்டோபர் 25 & 26, 2025

உங்கள் குடும்பத்துடன் பல்லடம், கிளாசிக் சிட்டியில் கலந்துக்கொண்டு உங்கள் தீபாவளியை கோலாகலமாக்குங்கள்.. 🎊

