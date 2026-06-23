‘சர்தார் 2’, ‘மார்ஷல்’ ஷூட்டிங் நிறைவு: கார்த்தியின் அடுத்தடுத்த மெகா திட்டங்கள்!

தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து வெற்றிப் படங்களை வழங்கி வரும் நடிகர் கார்த்தி, தற்போது பல முக்கிய படங்களை கையில் வைத்திருக்கும் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார். மாஸ் மற்றும் உள்ளடக்கமிக்க கதைகள் என இரு தளங்களிலும் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள அவர், அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கான வலுவான பட வரிசையால் கோலிவுட்டில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
அந்த வகையில், இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘சர்தார் 2’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளது. முதல் பாகத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து உருவாகும் இந்த ஸ்பை ஆக்ஷன் திரைப்படம் தற்போது இறுதிக்கட்ட பின்னணி பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.
இதனுடன், கார்த்தி நடித்துள்ள மற்றொரு முக்கிய திரைப்படமான ‘மார்ஷல்’ படத்தின் படப்பிடிப்பும் முழுமையாக முடிவடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட்களை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இயக்குநர் கல்யாண் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘கார்த்தி 30’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் உருவாகும் இந்தப் படம், கார்த்தியின் பான்-இந்தியா பயணத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், ‘டாடா’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கவிருக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கான பணிகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஆரம்பமாகும் என கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் ‘கைதி 2’, ‘தீரன் 2’, ‘ஹிட் 4’, ‘மார்ஷல் 2’ உள்ளிட்ட படங்களும் கார்த்தியின் எதிர்கால திட்டங்களில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள கைதி 2 படத்திற்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி, இயக்குநர்கள் சுந்தர் சி, பாண்டிராஜ், மாரி செல்வராஜ், போயபட்டி ஸ்ரீனு, விவேக் ஆத்ரேயா, பிரசாந்த் வர்மா ஆகியோருடனும் கார்த்தி புதிய படங்களுக்கான ஆரம்பகட்ட பேச்சுவார்த்தையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஜானர்களில் படங்களைத் தேர்வு செய்து வரும் கார்த்தியின் இந்த வலுவான பட வரிசை, வரும் ஆண்டுகளில் அவரை பாக்ஸ் ஆபீஸ் மற்றும் உள்ளடக்க ரீதியாக மேலும் உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன.