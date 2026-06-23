செப்டம்பர் 11-ல் திரைக்கு வரும் ‘டிமான்டி காலனி 3’!

தமிழ் சினிமாவின் வெற்றிகரமான ஹாரர் த்ரில்லர் தொடர்களில் ஒன்றான ‘டிமான்டி காலனி’ படத்தின் மூன்றாம் பாகம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து எழுதி இயக்கியுள்ள ‘டிமான்டி காலனி 3’ திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 11-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2015-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘டிமான்டி காலனி’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று, தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான ஹாரர் அனுபவத்தை வழங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து வெளியான இரண்டாம் பாகத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு, தற்போது மூன்றாம் பாகம் இன்னும் அதிக மர்மம், திகில் மற்றும் பரபரப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாகியுள்ளது.
இந்தப் படத்தில் நடிகர் அருள்நிதி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளதுடன், ப்ரியா பவானி சங்கர், குரு சோமசுந்தரம், மீனாட்சி கோவிந்தராஜன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
படத்திற்கு சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள நிலையில், அவரது பின்னணி இசை மற்றும் திகில் நிறைந்த இசைக்கோர்வைகள் படத்தின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் உயர்த்தியுள்ளன. ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘டிமான்டி காலனி 3’ திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் முக்கிய ஹாரர் வெளியீடுகளில் ஒன்றாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Just the thought of this place will give you Shivers, thrills and nightmares 🥶💀
Brace yourself for the Darkness!!! The doors of #DemonteColony3 is about to open!!
Releasing worldwide on September 11 🔥@arulnithitamil @AjayGnanamuthu @priya_Bshankar @Sudhans2017… pic.twitter.com/MNKmI5uACZ
— Ajay R Gnanamuthu (@AjayGnanamuthu) June 22, 2026