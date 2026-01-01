1st January 2026
ஜனநாயகன் : ப்ரீ புக்கிங் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?வைரலாகும் தகவல்.!!

by jothika lakshu018
ஜனநாயகன் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

எச்.வினோத் இயக்கத்திலும், கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் மமீதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே , பாபி தியோல் போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கி உள்ளது.

தற்போது இந்தப் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கி வசூல் வேட்டை ஆடி வருகிறது இதுவரை 15 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து மாஸ் காட்டி வருகிறது.

விரைவில் முன்பதிவில் சாதனை படைக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

