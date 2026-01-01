1st January 2026
மாஸ்க்: OTT ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?வெளியான தகவல்.!!

by jothika lakshu079

கவின் நடிப்பில் வெளியான மாஸ்க் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் சரவணன் மீனாட்சி சீரியல் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி அதனைத் தொடர்ந்து வெள்ளித்திரையில் லிப்ட், டாடா, ஸ்டார் என தொடர்ந்து வெற்றி படங்களை கொடுத்து மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர் கவின்.

இவர் இயக்குனர் விகர்ணன் அசோக் இயக்கத்தில் மாஸ்க் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார் இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.

இந்தப் படத்தில் வில்லியாக ஆண்ட்ரியா சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார். திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலக்கிய இந்த திரைப்படம் தற்போது ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி ஜீ 5 இல் வெளியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

mask movie ott release date update