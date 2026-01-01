இந்த ஆண்டு வெளியாக போகும் படங்கள் என்னன்ன?வாங்க பார்க்கலாம்.!!

இந்த ஆண்டில் வெளியாகப் போகும் முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கென தனி வரவேற்பு கொடுத்து வருகின்றனர். அதுவும் பண்டிகை நாட்களில் அடுத்தடுத்த படங்கள் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டில் வெளியாகப்போகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
ஜனநாயகன்
பராசக்தி
ஜெயிலர் 2
கருப்பு
சூர்யா 46
LIK
மூக்குத்தி அம்மன் 2
அரசன்
டிமான்டி காலனி 3
சர்தார் 2
வா வாத்தியாரே
AK 64
இதயம் முரளி
இந்த ஆண்டில் வெளியாகப் போகும் முன்னணி நடிகர்களின் திரைப்படங்களில் நீங்க எந்த படத்துக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு பிடித்த ஹீரோ யார்?என்பதை எங்களோடு கமெண்டில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.