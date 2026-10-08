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Tamilstar
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ஜெயிலர் – 2 திரைப்படத்துக்கு யு/ஏ சான்றிதழ்!

by Suresh064
Jailer 2 Received UA Certificate

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், 2023-ம் ஆண்டு வெளியான ‘ஜெயிலர்’ படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக உருவாகியுள்ளது.

இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் கலாநிதி மாறன் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. ஏற்கனவே படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

இந்நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதையடுத்து படம் வெளியாவதற்கான பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.