எதிர்பார்த்த படங்கள் தோற்கும்; எதிர்பாராத படங்கள் வெல்லும்! – நயன்தாரா

யாஷ், நயன்தாரா உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படம், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தில் போர்த்துகீசிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த கோவாவை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் யாஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார். அவருடன் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா, ருக்மிணி வசந்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சுமார் ரூ.600 முதல் ரூ.800 கோடி வரையிலான பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படும் இப்படத்தை கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் மான்ஸ்டர் மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. கன்னடம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் உருவான இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் வெளியாகியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியான ‘டாக்ஸிக்’, கலவையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட போதிலும் வசூலில் ரூ.100 கோடியை கடந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் நயன்தாரா சினிமாவின் வெற்றி, தோல்வி குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “திரைத்துறையில் கிடைக்கும் அனுபவம் ஒரு படம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பது குறித்த புரிதலை வழங்கலாம். ஆனால் சினிமா என்பது மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமானது; எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நிறைந்தது. எனது திரைப்பயணத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என நான் எதிர்பார்த்த சில படங்கள் மிகப்பெரிய தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளன. அதே நேரத்தில், சில படங்களின் முடிவு குறித்து எனக்கே சந்தேகம் இருந்தபோதும், அவை வசூல் ரீதியாக எதிர்பாராத மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளன.
எனது இத்தனை ஆண்டுகால திரைப்பயணம் எனக்கு ஒரு விஷயத்தைக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. ஒரு படத்தின் வெற்றியையும் தோல்வியையும் ஒரே மாதிரியாக அடக்கத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள நான் பழகிக் கொண்டேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சினிமாவில் எந்தப் படத்தின் வெற்றியையும் தோல்வியையும் முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாது என்பதை நயன்தாராவின் இந்தக் கருத்து எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.