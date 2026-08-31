32.6 C
Chennai
31st August 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

பணம், புகழை துரத்துவது வாழ்க்கை அல்ல – நிவேதா பெத்துராஜின் உருக்கமான பதிவு

by Suresh054
Life Isn’t About Chasing Money or Fame – Nivetha Pethuraj’s Emotional Post

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப் பெருக்கால் அந்நாட்டு மக்கள் மட்டுமின்றி, அங்கு சுற்றுலா சென்றிருந்த பல்வேறு வெளிநாட்டுப் பயணிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தனது நண்பர்கள் மற்றும் தனக்கு தெரிந்த சிலர் நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். அவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க உதவுமாறும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதனிடையே, வாழ்க்கையின் நிலையற்ற தன்மை குறித்து நிவேதா பெத்துராஜ் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது பதிவில், “வாழ்க்கை என்பது பணத்தைத் துரத்துவதோ, புகழைத் தேடுவதோ அல்லது மற்றவர்களின் அங்கீகாரத்திற்காக அலைவதோ அல்ல. ஒரே ஒரு நொடியில் இவை அனைத்துமே நம்மை விட்டு போய்விடும். ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை எடுங்கள். உங்கள் வேகத்தை குறைத்து, உங்களுக்குள் சொல்லப்படுவதை கூர்ந்து கவனியுங்கள். உங்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை நேசித்து மதியுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுங்கள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நேபாள வெள்ளப் பாதிப்புகளுக்கு மத்தியில் நிவேதா பெத்துராஜின் இந்த உருக்கமான பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.