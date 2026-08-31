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Tamilstar
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பாரத ரத்னா எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக்கில் ராஷ்மிகா மந்தனா?

by Suresh049
Rashmika Mandanna to Play Bharat Ratna MS Subbulakshmi in Her Biopic

இந்திய கர்நாடக இசையின் புகழ்பெற்ற ஆளுமையும், பாரத ரத்னா விருது பெற்ற முதல் இசைக்கலைஞருமான எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக உருவாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பயோபிக்கில் எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் கதாபாத்திரத்தில் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

‘ஜெர்சி’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் கவுதம் தின்னனுரி இப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னணி தயாரிப்பாளர்களான அல்லு அரவிந்த், பன்னி வாஸ் மற்றும் ராக்லைன் வெங்கடேஷ் ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தை பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் சிறுவயதில் தொடங்கிய இசைப் பயணம், அவரது கடின உழைப்பு, சாதனைகள் மற்றும் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற இசைக் கலைஞராக அவர் உயர்ந்தது உள்ளிட்ட முக்கியமான நிகழ்வுகளை இப்படம் பதிவு செய்யவுள்ளதாக தெரிகிறது.

இதற்கிடையே, எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க முதலில் சாய் பல்லவி, ருக்மிணி வசந்த், நயன்தாரா மற்றும் திரிஷா உள்ளிட்ட நடிகைகளின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, சாய் பல்லவி படக்குழுவின் முதன்மைத் தேர்வாக இருந்ததாகவும், பிற படங்களின் படப்பிடிப்பு கால்ஷீட் காரணமாக அவர் இத்திட்டத்தில் இருந்து விலகியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையடுத்து, ராஷ்மிகா மந்தனாவின் நடிப்புத் திறன் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அவருக்குள்ள வரவேற்பை கருத்தில் கொண்டு, அவரை இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைக்க படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி இப்படத்தின் தலைப்பு, மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய இசையின் மிகப்பெரும் ஆளுமைகளில் ஒருவரான எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் வாழ்க்கையை திரையில் கொண்டு வரும் இப்படம், ராஷ்மிகா மந்தனாவின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.