ஜான்வி கபூரின் போலி ஆபாச வீடியோ விவகாரம்.. ஐதராபாத் போலீசார் வழக்குப்பதிவு!

நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர். மற்றும் நடிகை ஜான்வி கபூர் நடிப்பில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு வெளியான ‘தேவரா’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘சுட்டமல்லி’ பாடலும் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.
இந்நிலையில், அந்தப் பாடலில் இடம்பெற்ற ஜான்வி கபூரின் காட்சிகளை சிலர் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மார்பிங் செய்து, போலியான ஆபாச வீடியோவாக இணையத்தில் பரப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் திரையுலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கு நடிகர்கள் ஜூனியர் என்.டி.ஆர்., சிரஞ்சீவி மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், AI தொழில்நுட்பம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஜான்வி கபூரின் போலி வீடியோ தொடர்பாக ஐதராபாத் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.