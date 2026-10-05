விஜய் சேதுபதியுடன் நடிப்பது அற்புதமான அனுபவம் – நடிகை மாளவிகா மோகனன்

தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் பிரபல நடிகையாக வலம் வருபவர் மாளவிகா மோகனன். ‘சர்தார் 2’ படத்தைத் தொடர்ந்து, தற்போது ‘பாக்கெட் நாவல்’ திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், இப்படம் குறித்து மாளவிகா மோகனன் அளித்த பேட்டியில், “இந்தப் படத்தின் ஒரு அங்கமாக இருப்பதை அதிர்ஷ்டமாக உணர்கிறேன். ஒரு திரைப்படத்தில் நடிப்பது மட்டுமல்லாமல், யாருடன் இணைந்து அந்தப் படத்தை உருவாக்குகிறோம் என்பதும் முக்கியம்.
விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து நடிப்பது அற்புதமான அனுபவமாக உள்ளது. அவரைத் தவிர வேறு யாருடனும் இந்தப் பயணத்தை என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை” என தெரிவித்துள்ளார்.