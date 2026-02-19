துருவ் விக்ரம் ஒப்பந்தமாகியுள்ள காதல் கதையில் புதிய படம்
துருவ் விக்ரம் நடிக்கவுள்ள புதிய திரைப்படத்தின் தகவல்கள் காண்போம்..
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான ‘பைசன்: காளமாடன்’ படம் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்.
காதல் படமாக உருவாகும் இதனை இயக்கவுள்ளார் தீபக் ரெட்டி. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் இப்படம் உருவாகிறது. இப்படத்தில் நாயகிகளாக ருக்மணி வசந்த் மற்றும் ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார்கள். இதன் இசையமைப்பாளராக சாய் அபயங்கர் பணிபுரியவுள்ளார். இப்படம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
’பைசன்’ வெற்றிக்குப் பின்பு பல்வேறு கதைகள் கேட்டு வந்தார் துருவ் விக்ரம். ஆனால், தீபக் ரெட்டி கூறிய கதை மிகவும் பிடித்துவிடவே உடனே ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார். முன்னதாக, இந்தியில் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘கில்’ தென்னிந்திய ரீமேக்கில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பதாக இருந்தது. ஆனால், அதில் இருந்து துருவ் விக்ரம் விலகிவிட்டார்.