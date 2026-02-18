25 C
Chennai
18th February 2026
Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

சர்வமயா பட குழுவிற்கு சூர்யா ஜோதிகா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் கிப்ட்..!

by jothika lakshu094
actor suriya jyothika praised sarvamaya movie crew..!

இயக்குனர் அகில் சத்யன் இயக்கத்திலும் நிவின் பாலி கதாநாயகனாக நடித்து வெளியான திரைப்படம் சர்வமயா. ரொமான்டிக் காமெடி மற்றும் பேண்டஸி கதையாக வெளியான இந்தப் படத்தில் ரியாஷிபு, ப்ரீத்தி முகுந்தன், ஜனார்த்தனன் போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் நடிகை சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இந்த படத்தை பார்த்து பட குழுவை பாராட்டியது மட்டுமில்லாமல் அவர்களுக்காக ஸ்பெஷல் கிப்ட் ஒன்றையும் அனுப்பியுள்ளனர்.

அவர்கள் அனுப்பிய வாழ்த்து மடலில் இருக்கும் குறிப்பு கேட்டு ஷிபு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

