29.7 C
Chennai
19th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

நடிகை பிரதியுஷா தற்கொலை வழக்கு: உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு

by dinesh kumar076
Actress Pratyusha suicide case: Supreme Court makes sensational verdict

நடிகை பிரதியுஷா தற்கொலை வழக்கு: உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு

தமிழில், மனுநீ​தி, தவசி, சவுண்ட் பார்ட்டி உள்பட சில படங்களில் நடித்​தவர் தெலுங்கு நடிகை பிரதியுஷா. இவர், சித்​தார்த்தா ரெட்டி என்​பவரைக் காதலித்து வந்​தார். கடந்த 2002-ம் ஆண்டு பிப்​ரவரி 23-ந்தேதி இருவரும் விஷம் குடித்த நிலை​யில் மருத்​து​வ​மனை​யில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

மறு​நாள் பிர​தி​யுஷா மரணமடைந்​தார். சித்தார்த்தா ரெட்டி உயிர் பிழைத்​தார். அவர்​கள் அருந்​திய குளிர்​பானத்​தில் பூச்சிக்​கொல்லி கலந்திருந்​தது தெரிய​வந்​தது. இச்சம்பவம் அப்​போது பரபரப்​பாகப் பேசப்​பட்​டது.

பிர​தி​யுஷா​வின் தாய் சரோஜினி தேவி, இது வெறும் தற்கொலை அல்ல; கூட்​டுப் பாலியல் வன்​கொடுமை என்றும் அரசி​யல் செல்​வாக்கு உள்​ளவர்​கள் இதற்​குப் பின்னால் இருப்​ப​தாக​வும் குற்​றம் சாட்​டி​யிருந்​தார். இந்​தச் சம்​பவத்​தில் பிர​தி​யுஷாவை தற்​கொலைக்​குத் தூண்டியதாக சித்​தார்த் ரெட்டி மீது போலீ​ஸார் வழக்​குப் பதிவு செய்​தனர். இவ்​வழக்கை விசா​ரித்த சிபிஐ, சித்தார்த்தா ரெட்டி மீது குற்​றப் பத்​திரிகை தாக்கல் செய்தது.

அதனடிப்​படை​யில், கடந்த 2004-ம் ஆண்​டில் சித்​தார்த் ரெட்டிக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையை ஹைதரா​பாத் முதன்மை அமர்வு நீதி​மன்​றம் விதித்​தது. இத்தண்டனையை, 2011-ம் ஆண்டு உயர்​நீதி​மன்​றம் 2 ஆண்​டு​களாகக் குறைத்​ததுடன் ரூ.50 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்​தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சித்​தார்த் ரெட்​டி​யும் பிரதியுஷாவின் தாயார் சரோஜினி தேவி​யும் 2012-ம் ஆண்டு உச்ச நீதி​மன்​றத்தை அணுகினர்.14 ஆண்டு விசாரணைக்​குப் பிறகு உயர் நீதி​மன்​றத் தீர்ப்​பை, உச்ச நீதி​மன்​றம் உறுதி செய்​துள்​ளது.

அதன்​படி சித்​தார்த் ரெட்டி 4 வாரங்​களுக்​குள் சரணடைய வேண்​டும் என்​றும், தீர்ப்​பில் குறிப்​பிட்​டுள்ள அபராதத்தைச் செலுத்த வேண்​டும் எனவும் உச்ச நீதி​மன்ற நீதிப​தி​கள் ராஜேஷ் பிண்​டால் மற்​றும் மன்​மோகன் ஆகியோர் அடங்​கிய அமர்​வு தீர்​ப்​பளித்​துள்​ளது.

Actress Pratyusha suicide case: Supreme Court makes sensational verdict
Actress Pratyusha suicide case: Supreme Court makes sensational verdict