கோலிவுட்டில் புதிய வாரிசின் வருகை? தனுஷ் இயக்கத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் யாத்ரா!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் மற்றும் இயக்குநரான Dhanush-ன் மூத்த மகன் Yathra, விரைவில் கதாநாயகனாக வெள்ளித்திரையில் அறிமுகமாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இந்த பிரம்மாண்டமான அறிமுகப் படத்தை தனுஷே இயக்கவிருப்பதாக கூறப்படுவதால் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
ஏற்கனவே தனுஷ் இயக்கிய Raayan திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் யாத்ரா கேமரா கையாளும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. அதுமட்டுமின்றி, தனுஷின் Nilavuku En Mel Ennadi Kobam திரைப்படத்தின் ஒரு பாடலுக்கு சில வரிகளையும் எழுதி தனது படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
தற்போது நடிப்பு, நடனம் மற்றும் உடற்தகுதி பயிற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் யாத்ரா, முழுமையான ஹீரோவாக ரசிகர்களை சந்திக்க தயாராகி வருகிறார். இந்த திரைப்படம், அவரது தாத்தாவும் சூப்பர் ஸ்டாருமான Rajinikanth நடித்த ‘பில்லா’, ‘முரட்டுக்காளை’ பாணியில் உருவாகும் மாஸ் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
இந்தப் படத்தை மும்பையைச் சேர்ந்த முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான R Take Studios தயாரிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்நிறுவனம் தற்போது தனுஷ் மற்றும் Mammootty இணையும் D55 திரைப்படத்தையும் தயாரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
படத்திற்கு பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் Velraj ஒளிப்பதிவு செய்யவுள்ளதாகவும், தனுஷின் நீண்டநாள் கூட்டாளியான G. V. Prakash Kumar இசையமைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் எனவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய நிகழ்வொன்றில் ஜி.வி.பிரகாஷ், யாத்ரா தனது அறிமுகத்திற்காக சிக்ஸ்-பேக் உடலமைப்பை உருவாக்கி வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்தப் படத்தின் முதற்கட்ட புரமோஷன் படப்பிடிப்பு விரைவில் சென்னையில் தொடங்கும் என்றும், அதனைத் தொடர்ந்து பிரம்மாண்டமான பூஜை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ படப்பிடிப்பு இந்த ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2027 தொடக்கத்திலோ ஆரம்பமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், யாத்ராவுடன் பல முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் முக்கிய நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தனுஷின் இயக்கம், யாத்ராவின் அறிமுகம், மாஸ் கமர்ஷியல் கதைக்களம் ஆகியவை ஒன்றிணைவதால், இந்த திரைப்படம் கோலிவுட்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய திட்டங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.