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18th June 2026
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Tamilstar
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கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி!

by Suresh073
Vijay Sethupathi Joins Hands with Kiruthiga Udhayanidhi for a New Film

தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் பிஸியான மற்றும் பல்துறை திறமையான நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார் Vijay Sethupathi. கதாநாயகன், வில்லன், சிறப்புத் தோற்றம் என கதைக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள எந்தவொரு கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அதை ஏற்று நடித்து வரும் அவர், தற்போது பல்வேறு தமிழ் மற்றும் பிற மொழிப் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

அவரது நடிப்பில் Train, Jailer 2, Pisasu 2 உள்ளிட்ட பல படங்கள் வெளியீட்டிற்குத் தயாராக உள்ளன. இதற்கிடையில் புதிய இயக்குநர்கள் மற்றும் முன்னணி படைப்பாளர்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்து வரும் விஜய் சேதுபதி, தற்போது மேலும் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி, இயக்குநர் Kiruthiga Udhayanidhi இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்தப் படத்தை [Red Giant Movies](https://www.redgiantmovies.in?utm_source=chatgpt.com) நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இந்த திரைப்படத்திற்கு இசைப்புயல் A. R. Rahman இசையமைக்கவுள்ளதாகவும், முன்னணி ஒளிப்பதிவாளர் Manoj Paramahamsa கேமராவை கையாளவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிக உயர்தரமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த படம், விஜய் சேதுபதியின் திரைப்பயணத்தில் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவாகும் முக்கியமான படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காட்சித் தரத்தை உலகத் தரத்தில் கொண்டு வருவதற்காக, நவீன வெளிப்புற படப்பிடிப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வசதிகள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்தின் விஷுவல் தரம் மற்றும் தயாரிப்பு மதிப்பு மிக உயர்ந்த அளவில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதுவரை வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தி வந்த விஜய் சேதுபதி, கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த புதிய படத்தின் மூலம் மீண்டும் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்துவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.