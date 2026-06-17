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பாக்ஸ் ஆபீஸ் வேட்டையில் மெகா கூட்டணி: வசூலை வாரிக்குவித்த தந்தை-மகன்!

by Suresh0103
Chiranjeevi and Ram Charan Lead the Box Office Charge

இந்திய திரையுலகில் பல நட்சத்திரக் குடும்பங்கள் ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. ஒரே குடும்பத்தில் இருந்து பல தலைமுறைகள் வெற்றிகரமாக சினிமாவில் பயணித்த சம்பவங்களும் ஏராளம். ஆனால் 2026-ஆம் ஆண்டு, தந்தையும் மகனும் ஒரே நேரத்தில் பாக்ஸ் ஆபீஸை ஆட்சி செய்த அபூர்வமான சாதனையை ரசிகர்கள் கண்டுள்ளனர்.

மெகா ஸ்டார் Chiranjeevi நடித்த ‘மன சங்கர வர பிரசாத் காரு’ திரைப்படம் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்து, உலகளவில் மாபெரும் வசூலை குவித்தது. அந்த சாதனையை சில மாதங்களிலேயே அவரது மகனும், மெகா பவர் ஸ்டாருமான Ram Charan, தனது ‘பெத்தி’ திரைப்படத்தின் மூலம் முறியடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் Buchi Babu Sana இயக்கத்தில் உருவான ‘பெத்தி’, 2026-ஆம் ஆண்டில் தென்னிந்தியாவில் வெளியான படங்களில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக உருவெடுத்து, பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாம்பியன் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது. மேலும், படம் 400 கோடி ரூபாய் வசூல் இலக்கை நோக்கி வேகமாக முன்னேறி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சாதனையின் பெருமை வெறும் வசூல் எண்ணிக்கைகளில் மட்டும் இல்லை. ஒரே ஆண்டில் அதிக வசூல் செய்த முதல் இரண்டு திரைப்படங்களையும் தந்தை மற்றும் மகன் வழங்கியிருப்பது இந்திய சினிமா வரலாற்றில் அரிதான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு குடும்பத்தின் இரண்டு தலைமுறையினரும் ஒரே நேரத்தில் திரையுலகின் உச்சத்தில் இருப்பது மிகவும் அபூர்வமான தருணமாகும்.

மேலும், இந்த வெற்றி கிடைத்த காலகட்டமும் குறிப்பிடத்தக்கது. திரையரங்கு வணிகம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்ட நிலையில், இந்த இரண்டு படங்களும் ரசிகர்களை திரையரங்குகளுக்கு மீண்டும் அழைத்துச் சென்றன. குறிப்பாக, கோடை சீசனில் எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறாத பல படங்களுக்கிடையில் ‘பெத்தி’ திரைப்படம் விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சிரஞ்சீவி மற்றும் ராம்சரண் ஆகியோர் இணைந்து 2026-ஆம் ஆண்டை ‘மெகா’ குடும்பத்திற்கு மறக்க முடியாத ஆண்டாக மாற்றியுள்ளனர். தந்தை – மகன் இணைந்து படைத்துள்ள இந்த பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனை, இந்திய சினிமா வரலாற்றில் நீண்ட காலம் பேசப்படும் ஒரு முக்கிய அத்தியாயமாக பதிவாகும் என்பது ரசிகர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.