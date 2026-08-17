மகுடம் திரைவிமர்சனம்

தந்தை – மகன் என இரு கதாபாத்திரங்களில் விஷால் வெளிப்படுத்தும் மாறுபட்ட பரிமாணமே ‘மகுடம்’ படத்தின் முக்கிய பலம். குடும்ப பாசம், பழிவாங்குதல், ஆக்ஷன் என அனைத்தையும் கலந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்படம், விஷாலின் ஆக்ஷன் ரசிகர்களுக்கு அதிரடி விருந்தாக அமைந்துள்ளது.
மருந்து விற்பனை பிரதிநிதியாக பணியாற்றும் விஷால், மனைவி துஷாரா விஜயன் மற்றும் குழந்தையுடன் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார். நீண்ட நாட்களாக குடும்பத்தினர் ஆசைப்பட்ட கார் வாங்கும் கனவு, பழைய கார் ஒன்றை வாங்கியதன் மூலம் நிறைவேறுகிறது. அந்தக் காரில் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்லும்போது, மர்ம கும்பல் ஒன்று அவர்களை வழிமறிக்கிறது. இதில் துஷாரா விஜயனும் அவரது மகளும் கொல்லப்பட, தனது மகனுடன் காட்டுக்குள் தப்பிச் செல்கிறார் விஷால்.
ஒரு கட்டத்தில் தன்னைத் துரத்தி வரும் எதிரிகளை ஆக்ரோஷமாக எதிர்கொள்ளும் விஷாலுக்கு, இந்த சம்பவங்களுக்குப் பின்னால் தனது தந்தையின் மர்மமான கடந்தகாலம் இருப்பது தெரியவருகிறது. விஷாலின் தந்தை யார்? அவரது பின்னணி என்ன? என்பதற்கான விடைகளே படத்தின் மீதிக்கதை.
தந்தை மற்றும் மகன் என இரு வேடங்களிலும் விஷால் சிறப்பான வித்தியாசத்தை காட்டியிருக்கிறார். குடும்பத்திற்காக போராடும் சாதுவான மகன் கதாபாத்திரத்தில் அனுதாபத்தை பெறும் அவர், மறுபுறம் மிகப்பெரிய டான் கதாபாத்திரத்தில் மிரட்டலான ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறுகிறார். குறிப்பாக ஆக்ஷன் காட்சிகளில் அவரது வேகம், உடல்மொழி மற்றும் அதிரடி ரசிகர்களை கவர்கின்றன.
துஷாரா விஜயனின் நடிப்பு படத்திற்கு கூடுதல் பலம். உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் தனது நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். பிளாஷ்பேக் காட்சிகளில் இடம்பெறும் அஞ்சலி, தனக்கான கதாபாத்திரத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்துள்ளார். அவரது கதாபாத்திரத்தின் முடிவு பார்வையாளர்களிடம் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
பல படங்களில் வில்லன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள ஜான் விஜய், இப்படத்தில் மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் தோன்றி கவனம் ஈர்க்கிறார். அவரது நடிப்பு படத்திற்கு உயிரோட்டம் சேர்க்கிறது. ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்ட மற்ற நடிகர்களும் தங்களது கதாபாத்திரங்களை சிறப்பாக கையாண்டுள்ளனர்.
ரிச்சர்ட் எம். நாதன் மற்றும் அபிநந்தன் ராமானுஜம் ஆகியோரின் ஒளிப்பதிவு படத்தின் பிரமாண்டத்தையும், ஆக்ஷன் காட்சிகளையும் சிறப்பாக பதிவு செய்துள்ளது. ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் இசை கதையுடன் இணைந்து பயணிக்கிறது.
தந்தை – மகன் மோதல், பழிவாங்குதல் என்ற பழக்கமான கதைக்களமாக இருந்தாலும், அதில் புதுமையான காட்சிகளையும் அதிரடியான திரைக்கதையையும் இணைத்து படத்தை விறுவிறுப்பாக நகர்த்தியிருக்கிறார் விஷால். நடிகராக மட்டுமின்றி இயக்குநராகவும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மொத்தத்தில், ‘மகுடம்’ ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் மற்றும் பழிவாங்கும் கதை என விஷால் ரசிகர்களுக்கு அதிரடி விருந்து படைக்கும் படமாக அமைந்துள்ளது.