30th April 2026
பாலிவுட் நடிகருடன் காதல் வதந்தி… பூஜா ஹெக்டே ‘சைலென்ட்’ பதில்!

by Suresh047
Dating Rumours with Bollywood Actor… Pooja Hegde’s Silent Response!

தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான பூஜா ஹெக்டே, பாலிவுட் நடிகர் ரோஹன் மெஹ்ரா உடன் டேட்டிங் செய்து வருவதாக மீண்டும் தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே, இருவரும் அடிக்கடி சந்தித்து வருகிறார்கள் என்ற கிசுகிசுக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வந்தன. குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் இருவரும் ஒன்றாக தோன்றியதும் இந்த வதந்திகளை மேலும் வலுப்படுத்தியது.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் மும்பையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் இருவரும் சந்தித்ததாக கூறப்படும் தகவல், மீண்டும் இந்த விவகாரத்தை பேசுபொருளாக மாற்றியுள்ளது. இதுகுறித்து பதிலளித்த பூஜா ஹெக்டே, தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தலையிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாலிவுட்டில் 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான Bazaar படத்தின் மூலம் சைஃப் அலிகான் உடன் இணைந்து நடித்த ரோஹன் மெஹ்ரா, பின்னர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கிய Bajirao Mastani படத்தில் உதவி இயக்குநராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

இருவருக்கும் இடையிலான இந்த உறவு நட்பா? காதலா? என்ற கேள்வி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் விவாதமாக மாறியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் எப்போது வெளியாகும் என்பது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.