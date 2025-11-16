16th November 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதி கேட்ட கேள்வி, பார்வதி சொல்லும் பதில், வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu085
BiggBossTamil9 Day42 Promo2

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களிடம் சண்டனு வந்துட்டா ஒன்னு சாப்பாடு கொட்டுறது வாந்தி எடுக்கிறது இல்ல வார்த்தையை கொட்டுறது என்று சொல்லிவிட்டு அதுவும் இல்லாம ஒருத்தர் வளர்ப்ப பத்தி நீங்க எப்படி பேசுவீங்க உங்ககிட்ட கொடுத்தா வளர்த்து தள்ளிடுவீங்களா அதற்கு பார்வதி மற்றும் கம்ருதீன் இருவரும் விளக்கம் கொடுக்கின்றனர்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.