16th November 2025
எலிமினேஷனில் வெளியேற்றப்பட்ட இரண்டு போட்டியாளர்கள்.. அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்.!!

by jothika lakshu018
bigg boss 9 This week's double eviction..

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

20 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 40 நாட்களை கடந்து உள்ளது இந்த நிலையில் இந்த வாரம் இரண்டு எலிமினேஷன் நடந்துள்ளது அதாவது கனி மற்றும் வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் இருவரும் வெளியேற்றப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இவர்களின் வெளியேற்றம் குறித்து உங்களது கருத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

