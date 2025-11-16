16th November 2025
விஜய் சேதுபதி கேட்ட கேள்வி, வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் பதில் என்ன? வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

BiggBossTamil9 Day42 Promo1

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் பதவி வேணா அந்த கேரக்டர் வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ற உரிமையை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது என்று விஜய் சேதுபதி வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் இடம் கேட்கிறார். வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் அமைதியாகவே இருக்க விஜய் சேதுபதி நீங்க பதில் சொல்லுங்க நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் ஸ்டேஜ்ல உட்கார்ந்து விடுகிறார். டாஸ்க் பண்ண வக்கில்லாமல் கேமரா முன்னாடி போய் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று திட்டுகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.