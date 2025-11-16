16th November 2025
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் எலிமினேஷன்.. அதிர்ச்சியில் பார்வதி, வெளியான மூன்றாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu071
BiggBossTamil9 Day42 Promo3

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான மூன்றாவது ப்ரோமோவில் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களிடம் எலிமினேஷன் கார்டை எடுத்துக்காட்ட அதில் திவாகரின் பெயர் இருக்கிறது. பிறகு பார்வதி அதிர்ச்சியாக அவரை அனுப்பும்போது கட்டிப்பிடித்து கதறி அழுகிறார். போல்டா விளையாடு எதுக்காக பீல் பண்ற என்று சொல்லிவிட்டு வாட்டர் மெலன் விஜய் சேதுபதியிடம் வர, அவர் என்கிட்ட ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்கா என்று கேட்க உங்களுக்கு விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஆக்டிங் வருது என்று சொன்னதாக சொல்ல உடனே விஜய் சேதுபதி அவரை கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுக்கிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.