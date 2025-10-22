22nd October 2025
டாஸ்கில் கோபப்பட்ட ஆதிரை, வெளியான பிக் பாஸ் முதல் ப்ரோமோ..!

by jothika lakshu076
BiggBossTamil9 Day17 Promo1

தமிழ் சின்னத்திரை இல் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது இன்று வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் ஆதிரை ஆரஞ்சு ஜூஸ் பாட்டில்களை செக் பண்ண பார்வதி மற்றும் வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் இடம் கொடுக்க அவர்கள் உடைந்திருப்பதாகவும் நல்லா இல்லை என சொல்லியும் ரிஜெக்ட் பண்ணுகின்றனர்.

இதனால் கோபப்பட்ட ஆதிரை பாட்டில்களை தூக்கி உடைக்க கலை டேபிளை எட்டி உதைக்க அங்கு பிரச்சனை உருவாகிறது.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.