பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

கிரிஷ் ஏ.டி. இயக்கத்தில் நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவான ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படம், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 21-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம், வெளியானது முதல் வசூலில் தொடர்ந்து கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2-ம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
திரையரங்குகளில் வெளியான 37 நாட்களில் ரூ.330 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாகக் கூறப்படும் இப்படம், மலையாள திரையுலகில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடித்த ‘லோகா’ திரைப்படம் இந்த சாதனையை வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், அதிக பார்வையாளர்களை பெற்ற மலையாள திரைப்படம் என்ற மோகன்லாலின் ‘நரசிம்மம்’ படத்தின் சாதனையையும் ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.