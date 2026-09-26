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Tamilstar
Movie Reviews

தி பாரடைஸ் – திரை விமர்சனம்

by Suresh0110
the paradise movie review

தெலுங்கானாவில் ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் வறுமையிலும் அடிமைத்தனத்திலும் வாழ்கின்றனர். அவர்கள் வசிக்கும் ‘பாரடைஸ்’ பகுதியின் அதிகாரமிக்க தலைவனாக மோகன் பாபு இருக்கிறார். அவரது அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராடும் சோனாலி குல்கர்னிக்கு பிறக்கும் மகன்தான் நானி.

சிறுவயதிலேயே மோகன் பாபுவால் சிறைக்கு அனுப்பப்படும் நானி, 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விடுதலையாகி தனது மக்களுக்காக ஆயுதம் ஏந்துகிறார். தனது இனத்துக்கு அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தர அவர் மேற்கொள்ளும் போராட்டம் வென்றதா, இல்லையா என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.

நடிப்பு

இந்தப் படத்திற்காக நானி கடுமையாக உழைத்திருப்பது திரையில் தெரிகிறது. வழக்கமான பக்கத்து வீட்டு இளைஞன் கதாபாத்திரங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, முரட்டுத்தனமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு கவனம் பெறுகிறது.

சோனாலி குல்கர்னி தாயாக சிறப்பாக நடித்துள்ளார். அவரது உணர்ச்சிகரமான காட்சிகள் கதைக்கு வலுசேர்க்கின்றன. மோகன் பாபு தனது மிரட்டலான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார். கயாடு லோஹர், ராகவ் ஜுயால் உள்ளிட்டோரும் தங்களுக்குக் கிடைத்த கதாபாத்திரங்களை சிறப்பாக கையாண்டுள்ளனர்.

கீர்த்தி சுரேஷின் சிறப்பு நடனம் திரையரங்கில் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இயக்கம்

இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா, ‘தசரா’ படத்தில் வெளிப்படுத்திய தனது திறமையை இப்படத்திலும் சில காட்சிகளில் காட்டியுள்ளார். பிரமாண்டமான காட்சியமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு படத்தின் முக்கிய பலமாக உள்ளது.

வன்முறைக் காட்சிகள் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், சில காட்சிகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அதேவேளையில், நீளமான திரைக்கதை படத்தின் வேகத்தை பாதிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

தொழில்நுட்பம்

சாய் கேமரா படத்தின் பிரமாண்டத்தை திரையில் அழகாகக் கொண்டு வந்துள்ளது. பிரமாண்டமான காட்சிகளுக்கு ஒளிப்பதிவு கூடுதல் வலுசேர்க்கிறது.

அனிருத்தின் பின்னணி இசை படத்தின் தீவிரத்தையும் பிரமாண்டத்தையும் மேலும் உயர்த்துகிறது.

மொத்தத்தில், அடிமைத்தனத்திலும் ஒடுக்குமுறையிலும் வாழும் மக்களின் போராட்டத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள ஒரு பிரமாண்டமான போராட்டக் களமாக ‘தி பாரடைஸ்’ அமைந்துள்ளது.